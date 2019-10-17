В 4 регионах госуслуги ПФР, ФСС и ФНС будут оказывать банки

Некоторые банки с 2020 года будут оказывать госуслуги гражданам, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития. В пилоте примут участие Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь Банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк, узнали «Известия».

Чиновникам кажется, что использование инфраструктуры финансовых организаций положительно повлияет на качество государственного сервиса. Безопасность личных данных россиян в рамках эксперимента будет гарантирована, денег тоже не возьмут.

Банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн. Их функционал распространится на отдельные сервисы ПФР, ФСС, ФНС и ФССП. В частности, финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее.

При этом Тинькофф Банк, у которого нет отделений, будет оказывать услуги с помощью мобильного приложения и представителей, которые сами выезжают на встречу к клиенту.

Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. В Кировской области уже существует практика предоставления госуслуг в банках. Речь идет о центрах сервиса для бизнеса, созданных на базе Сбербанка в 2017 году.

Эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится два года. В 2021 году Минэк представит в правительство доклад, можно ли распространять практику на всю страну.