Маг на полном серьезе пытался погасить долги заклинаниями

Должник пытался заклинаниями убедить судебных приставов, что за ним нет долга. Но волшебство не помогало.

Судебные приставы Пятигорского управления ФССП взыскали 160 тыс. с должника. Мужчина был профессиональным магом и, видимо, рассчитывал, что волшебная сила поможет погасить взятый в банке кредит. Сам он этого не делал, от кредитора скрывался. Банк обратился в суд.

Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, мужчина явился в отдел со скандалом, что работники ФССП дискредитируют дипломированного целителя и мага, ведь задолженность по кредиту отсутствует. Ходил он туда ежедневно и во время визитов пытался магическими способами внушить работникам ФССП, что он не является должником.

Волшебство сработало в другую сторону и почти моментально, когда должнику арестовали счет. Тогда он сразу перевел на депозитный счет отдела 160 тыс. рублей задолженности и еще 11 тыс. рублей исполнительского сбора.

ФССП предупреждает, что доберется до всех. Поэтому безопаснее узнавать о действующих долгах через сервис «Банк данных» на официальном сайте.

Вообще, ФССП – сильная служба, сначала песней одурманит, потом против тебя же колдовство обернет.