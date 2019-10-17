Удаленный нотариат упростит заверение документов

Заверить у нотариуса некоторые документы можно будет в электронном виде, не выходя из офиса или из дома. Законопроект об удалённом нотариате с такими поправками прошел первое чтение в Госдуме.

После его принятия заверить некоторые документы — перевод, передачу в депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдачу описи из реестра о залоге движимого имущества и другие можно будет в электронном виде.

Возможность получения нотариальных услуг будет предусмотрена только для тех случаев, когда нет необходимости проверять волеизъявления граждан.

Также законопроект предусматривает возможность удостоверения сделок двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия. Например, при нотариальном сопровождении сделок с недвижимостью. После принятия закона продавец недвижимости сможет обратиться к нотариусу для удостоверения купли-продажи помещения в Москве, а покупатель — в другом городе. При этом договор, удостоверенный двумя и более нотариусами, будет считаться договором, заключённым в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.

Для получения услуг удалённо клиентам нужно будет отправить нотариусу заявление через Единую информационную систему нотариата или через «Госуслуги» и приложить к нему необходимые документы в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и, не позднее пяти рабочих дней после оплаты, изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан в бумажном виде.

Законопроект об удалённом нотариате разработан в рамках программы «Цифровая экономика».