Удивительное. Наши с вами доходы выросли

Ну, вот как так они считают?

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов, пишет «РБК».

После трех кварталов падения реальные денежные доходы россиян резко выросли на 3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

По итогам первого полугодия реальные доходы россиян сокращались, согласно пересмотренной оценке, на 1,2%. По первоначальным расчетам Росстата, показатель за шесть месяцев снижался на 1,3%. В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%.

Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика).

Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января-сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.

Основная причина роста — увеличение зарплаты.

В июле среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в номинальном выражении выросла на 7,7%, в реальном — на 3%, в августе темпы роста зарплат составили 6,8% и 2,4% соответственно. Указанные темпы роста зарплаты не являются самыми высокими за год: в апреле показатель средней зарплаты в номинальном выражении вырос на 8,4%, а реальной — на 3,1%. Данных по средней зарплате за сентябрь Росстат пока не представил.

Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, составил 6,3% в годовом выражении; доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., выросли в третьем квартале на 5,8% год к году, отметили в Росстате. Иные доходы от трудовой деятельности, включая серую заработную плату, выросли на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.