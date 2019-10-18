Как считать срок владений долей в ООО, если ее размер меняется

Ставка 0 % по налогу на прибыль применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более 5 лет.

А как считается срок, если в течение срока владения долей менялся ее размер? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/73557 от 25.09.2019.

По мнению Минфина, если в течение установленного срока владения на праве собственности или ином вещном праве размер доли налогоплательщика в уставном капитале общества менялся, то налоговая ставка 0 % применима к доходам от реализации той части доли, которой он владел на момент реализации более 5 лет.

При этом размер номинальной стоимости доли участия в уставном капитале общества не влияет на непрерывность пятилетнего срока владения долей участником общества на праве собственности или ином вещном праве.