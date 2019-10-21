Личная карточка Т-2 должна быть в бумажном виде. Иначе штраф

Ведение личных карточек работников в электронном виде невозможно. Об этом сообщает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».
Дело в том, что работодатель обязан с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении ознакомить работника под роспись в его личной карточке.
Это следует из Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225.
Роструд предупреждает, что за ведение личных карточек в электронной форме работодатель может быть привлечен к административной ответственности.
Напомним, ранее Минтруд подготовил ряд поправок, которые касаются бумажных трудовых книжек. Новый Приказ Минтруда после его принятия заменить собой вышеназванное постановление Правительства.
Добавим, на нашем сайте прошел опрос, в ходе которого мы выяснили, что большинство бухгалтеров заполняют личную карточку Т-2 в программе, и распечатывают ее либо при увольнении, либо при приеме сотрудника.
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