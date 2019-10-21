Полиция поймала шайку, которая пропускала кассы через хакеров

В Москве завершено расследование уголовного дела о массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная). Речь идет о старых ККТ, применявшихся до появления онлайн-касс. О деталях уголовного дела узнал «Коммерсантъ».

В 2012 году владелица небольшой компании «Центр Сервис» Асмат Джанашиа начала активно предлагать коммерсантам установить у себя в магазинах модифицированную контрольно-кассовую технику. ЭКЛЗ в ней была взломана и изменена хакерами. Таким образом, пользователи ККТ могли уходить от уплаты налогов.

По мнению следствия, ОПС базировалось в арендованном «Центр Сервисом» офисе (улица Нагорная, 3), где «постоянно проходили встречи и собрания организаторов, руководителей, лидеров или иных представителей организованного преступного сообщества и его членов», а также «распределение ролей и доходов между участниками сообщества». По материалам дела, участникам ОПС выплачивалась фиксированная зарплата — так, операторы, которые отвечали на звонки, получали по 30 тыс. руб. В ОПС, по данным следствия, имелись и другие подразделения. Например, одно из них обслуживало модифицированные кассовые аппараты, другое занималось перевозкой денег и т. п.

Преступная группа, говорится в деле, активно рекламировала свои услуги в интернете, а также использовала сарафанное радио, распространяя сведения о своих услугах по уходу от налогов через знакомых предпринимателей.

Схема работала так: выплачивая ОПС по 10 тыс. руб. в месяц, предприниматель получал в пользование модифицированный аппарат, устанавливал его в магазине и с его помощью обслуживал покупателей.

Между тем в документации торговой точки аппарат не числился: как правило, его владельцем по бумагам являлось лицо, «ведущее маргинальный и аморальный образ жизни».

Бомжей и пьяниц члены преступной группы оформляли в ИФНС подмосковного города Ногинска в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем получали от них нотариально заверенные доверенности на пользование кассовыми аппаратами. По данным следствия, осуществлять махинации злоумышленникам помогал инспектор отдела выездных проверок подмосковной ИФНС № 16 Андрей Шаров. Ему также предъявлено обвинение.

Преступная схема, по материалам дела, действовала с 2012 года по 5 июня 2018 года. Согласно подсчетам следствия, с ее помощью фигуранты дела недоплатили государству налогов на сумму более 69,8 млн руб., а также получили незаконный доход, превышающий в сумме 120 млн руб.Таким образом, общая сумма ущерба, по мнению следствия, составляет 190 млн руб.

Дело было возбуждено в начале апреля 2018 года в отношении «неустановленных лиц» по относительно мягким статьям Уголовного кодекса: о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК). Однако к концу следствия оно вдруг было переквалифицировано в организацию преступного сообщества (ст.272 УК).

Всего в деле 15 фигурантов, девятерых из них следствие считает костяком преступного сообщества. Предполагаемый организатор преступного сообщества Асмат Джанашиа содержится под домашним арестом. Вины никто из фигурантов не признает.

Адвокат Павел Лапшов, представляющий интересы одной из обвиняемых, предпринимательницы Людмилы Хаповой, назвал в беседе с «Ъ» логику следствия абсурдной.

Он отметил, что «необходимость квалификации по ст. 210 вызывает разумные сомнения», поскольку предприниматели, которых следствие объединило в ОПС, «незнакомы друг с другом и не вели совместный бизнес». «Моя доверительница впервые увидела госпожу Джанашиа и остальных обвиняемых уже после начала расследования«,— пояснил адвокат. По мнению господина Лапшова, речь «идет о не связанных друг с другом эпизодах в отношении лиц, которые по различным причинам могли использовать модифицированные кассы». Основной целью «подобных действий бизнесменов является минимизация налоговых выплат», предполагает адвокат Лапшов, «однако уклонение от налогов никому из фигурантов не вменяется».

Защита пыталась протестовать против переквалификации действий подзащитных, указывая, что новое обвинение в нарушение УПК РФ появилось в материалах дела спустя два месяца после официального завершения следственных действий. Однако отмены решения о новом обвинении не добилась.