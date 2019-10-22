Проверки-2019: кого чаще проверяют, какие ведомства, в каких регионах

«Хватит кошмарить бизнес» реализуют только в словестной форме, на деле – в 2019 году проверок стало больше.

На треть выросло число как плановых, так и внеплановых ревизий, обнаружили сотрудники Института практического правоприменения Европейского университета, пишет «Коммерсант». Аналитики изучили данные о полумиллионе проверок.

Среди контролеров лидируют МЧС и Роспотребнадзор, но за январь – август 2019 года активность нарастили почти все ведомства.

Общее число проверок составило 304 тыс. против 234 тыс. за тот же период 2018 года (рост на 30%).

Лидерами стали контролирующий наиболее близкие к конечному потребителю и наличным расчетам рынки общепита и торговли(число его внеплановых проверок выросло на 29,5 тыс.), а также ранее одним из первых реализовавшее риск-ориентированный подход(плюс 16 тыс.),(14 тыс.) и(12 тыс.).

Уменьшилось же число внеплановых контрольных мероприятий только у Роструда (на 10 тыс.) и у МВД (на 431).

Переломился и длинный тренд на сокращение числа плановых проверок — их число за весь 2019 год вырастет на 28,7% в сравнении с 2018-м — до 233 тыс. мероприятий против 181 тыс. годом ранее. Основной вклад в это также принадлежит МЧС (плюс 45,6 тыс. проверок) и Роспотребнадзору (плюс 19,7 тыс.) — впрочем, частично это могут объяснять резонансные происшествия 2018 года (включая пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» и проблемы со школьным питанием).

Мягче усиливали плановый контроль Роструд (плюс 1,9 тыс.) и Росприроднадзор (1,1 тыс.) — а сокращали давление на бизнес МВД (минус 7,3 тыс. проверок), Россельхознадзор (минус 5,7 тыс.) и Ространснадзор (минус 3,2 тыс.).

В региональном разрезе против общего для РФ тренда выступили Красноярский и Алтайский края, Омская, Амурская, Курганская, Калининградская, Липецкая и Орловская области, Дагестан, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО.

При этом аналитики фиксируют искажение сферы контроля по отношению к весу проверяемых организаций в экономике. Так, на образование при доле в 2% от общего числа зарегистрированных компаний приходится 31,5% всех проверок; в здравоохранении и соцуслугах — при доле в 1,5% — 7,9% проверок; в обработке — 9,3% проверок при доле 6,5%; в гостиничном бизнесе и общепите — 4,6% проверок на 3% компаний; в торговле, наоборот,— 13,4% проверок при доле в 37,3%. Адекватной контрольная нагрузка в этом отношении выглядит для сфер ЖКХ (6%/6%) и агропромышленности (4,4%/4%).

Можно разглядеть следование контрольных мероприятий за политической повесткой. «Разница наблюдается… и между организациями, проверенными планово и внепланово. В 2019 году внеплановые проверки сосредоточены на сфере недвижимости, а плановые — на сфере образования»,— констатируют авторы исследования. Рост частоты внеплановых строительных проверок, вероятно, связан с масштабной реформой финансирования отрасли (переходом на эскроу-счета).

Сопоставление распределения организаций по формам собственности с частотой проверок демонстрирует, что внимание госконтролеров, очевидно, притягивают крупные компании. На ИП, составляющие почти половину компаний, зарегистрированных в реестре, приходится лишь 18% проверок. Тезис подтверждает и еще одно наблюдение института: «Проверенные организации не только заметно старше средней организации, но и обладают большими совокупными активами».

Также повышенный риск стать объектами интереса контролирующих инстанций распространяется на муниципальные предприятия (доля в ЕГРЮЛ 2,3%, проверок — 23%) и НКО (4,3% ЕГРЮЛ, 8,8% проверок).