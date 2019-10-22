С приставами можно будет общаться через госуслуги

Госдума приняла в третем чтении поправки в закон «Об исполнительном производстве», который позволит должникам получать исполнительные документы от судебных приставов через портал «Госуслуги».

Сейчас в рамках одного исполнительного производства судебные приставы отправляют минимум восемь почтовых уведомлений, и на почтовые расходы при этом тратят более восьми миллиардов рублей. Избежать таких затрат поможет принятый закон.

После его вступления в силу каждый гражданин, оформив соответствующее заявление, сможет общаться с приставом и получать документы от него в электронной форме через портал госуслуг.

Постановление пристава может быть вынесено в форме электронного документа с усиленной цифровой подписью. Требования к формату документа установит ФССП, пишет портал Право.ru.

Граждане также смогут получать SMS-уведомления о размещении документов, а также уведомления в своём личном кабинете на портале «Госуслуги». Извещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут направляться на их электронную почту, которая указана в реестре юрлиц.

Срок для добровольного исполнения составит пять дней с момента доставки SMS-извещения о размещении информации в банке данных или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства, направленного адресату, в том числе в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Там же должник сможет обжаловать постановление.