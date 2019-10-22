В коллекции странных требований ИФНС новый экземпляр

ИФНС, ну согласитесь, большие креативщики. Фантазия на запросы у них зашкаливает. Но иногда думаешь, может в программе глюк. Как раз про такое требование рассказывает Наталья в Красном уголке бухгалтера:

Далее вызывают в налоговый орган тоже очень странно:

кабинет № - (адрес и номер кабинета)

пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45 Т.е. какой кабинет и в какой день – на ваш выбор.

В конце уведомления номер телефона, по которому невозможно дозвониться и бинго!:

ЯВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Причина уведомления – декларация по НДС за 3 квартал 2018 года. Были выявлены противоречия и несоответствия между сведениями о счетах-фактурах, отраженных в налоговой декларации, сведениям о счет-фактурах, отраженных контрагентами-поставщиками. Какими именно, не указано. Сами догадайтесь. Или приходите в налоговый орган. Генеральный директор в полном недоумении. Кто сталкивался с таким вызовом? Иди туда, не знаю, куда и принеси то, не знаю что.