В коллекции странных требований ИФНС новый экземпляр

ИФНС, ну согласитесь, большие креативщики. Фантазия на запросы у них зашкаливает. Но иногда думаешь, может в программе глюк. Как раз про такое требование рассказывает Наталья в Красном уголке бухгалтера:
Прилетает уже 2-й раз уведомление из ИФНС №34. Очень странное уведомление, адресовано не конкретно руководителю, а именно ООО.Вот что рассказали коллеги:
Далее вызывают в налоговый орган тоже очень странно:
кабинет № - (адрес и номер кабинета)
пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45 Т.е. какой кабинет и в какой день – на ваш выбор.
В конце уведомления номер телефона, по которому невозможно дозвониться и бинго!:
ЯВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Причина уведомления – декларация по НДС за 3 квартал 2018 года. Были выявлены противоречия и несоответствия между сведениями о счетах-фактурах, отраженных в налоговой декларации, сведениям о счет-фактурах, отраженных контрагентами-поставщиками. Какими именно, не указано. Сами догадайтесь. Или приходите в налоговый орган. Генеральный директор в полном недоумении. Кто сталкивался с таким вызовом? Иди туда, не знаю, куда и принеси то, не знаю что.
Постоянно сталкиваемся. Звоним в приемную начальника ИФНС и требуем соединить с начальником отдела, который такую муть прислал. Пока отказов в помощи не наблюдалось.
— Ольга
А я пишу ответы на подобное, что обязаны вызывать по утвержденной форме, по конкретным причинам, адресно и что незаконные требования имею право не выполнять, все со ссылками на письма ФНС и статьи НК РФ.
— Ольга
Напишите ответ (стандартно) на тему «зачем, почему, кто, кого и когда вызывает» непонятно, поэтому просите уточнить вызов согласно нормам законодательства (сылки на статьи). Это нужно для Вас, чтобы потом с этой бумаженцией спокойно ничего не ждать.
— EleNita
Такое ощущение, что у них формы поменяли в новой программе. То, на что раньше слали требования на пояснения, нынче уже не первый раз прилетает уведомление о вызове налогоплательщика. Ну например, входит ли а/м свыше 3 млн. для целей тр. налога в перечень Минпромторга (они же сами посмотреть не могут). Каждый раз звонила и поясняла по телефону, после этого следовал комментарий, что приходить не нужно и пояснение присылать не нужно.На какие требования коллеги жаловались еще:
— Марина
Ввели индексацию на 2% – тут же получили требование объяснить, почему подняли зарплату;
Прислали требование об уплате штрафа без акта;
Вообще, шлют слишком много всего.
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