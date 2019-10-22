Росбанк прокомментировал сообщение о краже денег со счетов своих клиентов

Росбанк подтвердил «Клерку» всплеск звонков от мошенников, которые удачно или неудачно пытались увести деньги клиентов. Банк утверждает, что особая активность была в начале июля 2019 года, и по информации ЦБ, с подобной проблемой столкнулись клиенты практически всех крупных банков.

Часть звонков происходит с подменой номера, мошенники виртуозно обращаются с данными, которые есть у них в наличии (обычно это только имя, отчество и часто год рождения), чтобы методами социальной инженерии получить от клиентов недостающую информацию для доступа к их счетам.

Чтобы бороться с ворами, Росбанк усилил информационную безопасность и провел дополнительные настройки своих IT-систем. А также активно информирует клиентов о правилах информационной безопасности.

Банк даже привлек независимую организацию международного уровня, чтобы она провела детальное расследование: нашла мошенников, выяснила, откуда бралась информация о клиентах. А также договорился с сотовыми операторами о блокировке подозрительных звонков.

Росбанк утверждает: сейчас клиенты не жалуются на звонки с подменой номера. А служба безопасности проводит полное расследование всех инцидентов.

Ранее мы писали о кражах миллионов у состоятельных клиентов Росбанка через телефонное мошенничество.