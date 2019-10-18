Под видом службы безопасности мошенники увели у VIP-клиентов Росбанка миллионы

Несколько десятков клиентов Росбанка столкнулись с выводом средств через телефонные звонки фальшивой службы безопасности, пишет «Банкста».

Пострадали в основном VIP-клиенты, у которых вывели со счета от 1 млн рублей. Но бешенство этих клиентов вызвало разное отношение к каждому из них банкстеров. Большинству банк не хочет даже помогать, так как боится проблем в судах. А вот одному из клиентов, который оказался сотрудником Первого канала деньги банкстеры вернули.

Вот такая демократия от французской группы Societe Generale.

Схема кражи 3,5 млн рублей со счетов VIP-клиента Росбанка через классическую схему с телефонным мошенничеством представлена на фото.

Обычно средства обманутых выводят в биткойны, что резко обрубает возможность найти конечное звено. Но в этом случае средства выводились через 12 операций без комиссии на счета других клиентов Росбанка и 2 млн обналичены через его банкоматы.

Жадность мошенников не знает границ. Можно говорить, что есть профессиональная группа с инсайдом от банкстеров Росбанка, которая работает только по этому банку – это подтверждает заранее подготовленная профессиональная схема вывода средств, наличие данных по VIP-клиентам и остаткам по счету.