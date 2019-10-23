Клерк.Ру

Кибермошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, заявил РИА Новости в кулуарах форума «Открытые инновации» глава Group-IB Илья Сачков.

По его словам, крупные банки каждый месяц теряют на этом 6-10 млн рублей. А число попыток хищения денег со счетов физлиц с помощью этой схемы превышает тысячу.

До сих пор чаще всего мошенники использовали технологию с подменой номера и выдавали себя за сотрудника банка или службы безопасности.

 

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