Кибермошенники придумали новый способ кражи денег

И все это обязан знать, уметь и продуцировать бухгалтер, просто потому что тыжбухгалтер. ...
Кажется маловато было требований. Еще получим: https://www.klerk.ru/buh/news/491482/...
Если есть вопросы, будем рады помочь.
Чек ККМ на ГСМ подтверждает факт приобретения ГСМ подотчетным лицом. А включение ГСМ в расходы -...
Увеличив зарплату на величину инфляции предприниматель вынужден будет поднять цены, чтобы компенс...
Вы ошибочно полагаете, что Клерк состоит только из комментариев к статьям. Но я так понимаю, боле...
Да, все так. В субботу пробки как в рабочие дни. Только вск - относительно "беспробочный" день!...
Соглашусь с вами. А так "пилотный проект" очень удобен . И работа не усложняется, а облегчается....
Я, например, в Москве предпочитаю ходить лично. ЭДО - нет. А почта - я тупо боюсь,что потеряется....
Свежо предание , да верится с трудом. Так сладко написано, даже приторно....фу...
Не выплаты - сведения о них. Платить будет ФСС.
Жаль, что НК не применим к штафам пенсионного за СЗВ-М. Вот где несправедливость и несоразмерност...
Калькулятор хороший, но... это все приблизительно... не рассчитаешь что будет со ставками вклада....
Ну-ну... Когда-то аналогичные специалисты в кожанках с маузером в руках пытались сельским хозяйст...
Картотека "мой арбитр"а забита спорами с вами по 115 ФЗ)))
Коллега имеет в виду ошкуривание уходящих клиентов, прикрываясь 115-ФЗ. ...
Будут разводить на бабки в бюджет путём добровольного удаления из книги покупок якобы сомнительны...
Так то их подавляющее большинство!
Счета не блокируем. При этом сотрудники всегда на связи, чтобы подсказать по интересующим вопроса...
Уточните, пожалуйста, что имеете ввиду?
Так ведь товарищ нам рассказывает, что именно моя знакомая на пенсию своим родителям не доплачива...
Банки закрываются, НПФ тоже, где копить, где хранить?
таких кто допускает к своим р/сч очень много, также как и тех, кто не контролирует куда уходят их...
Статистика она и есть. Щито поделать десу ))
Ворон ворону глаз не выклюнет?
Опять какую-то подмену номера приплели.
А что, есть такие странные предприниматели, которые допускают до ведения расчетного счета кого-то...
Вот сами же лишают Почту России части доходов, а потом вопрошать будут, почему зарплату сотрудник...
Еще бы поведали нам про сакральный смысл этой прослеживаемости, просто ради интереса. А то склады...
Автор прямо фантазер какой-то. Расспросил бы нынешних 80-90-летних бабушек и дедушек, что стало с...
Собрались одни больные уроды в правительстве и несут всякую хрень, что в голову взбредет....
Тогда пусть государство индексирует нам выручку, иначе с каких щей индексировать зарплату?...
Не беда - будем заваливать их пояснениями, делов-то! Солдат спит, служба идет?!...