При взаимозачете ККТ не применяется

Расчет - это предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. Под иным встречным предоставлением понимается и взаимозачет, и товарообмен, и оплата векселем. Зачет взаимных требований, возникших при реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, между организациями также считается встречным предоставлением.

При всех видах иных встречных предоставлений наличные денежные средства не передаются, и электронное средство платежа не предъявляется. Таким образом, эти платежи являются безналичными. ККТ же не применяется при безналичных расчетах между организациями и ИП. Исключение - расчеты с помощью электронного средства платежа с его предъявлением.

Следовательно, любое иное встречное предоставление, в том числе зачет взаимных требований, между организациями и ИП освобождено от применения ККТ.

Такие разъяснения дал начальник организационно-методологического отела Управления оперативного контроля ФНС России Алексей Батарин.