Через полгода людям начнут выдавать новый документ

С 1 марта 2020 года люди будут получать электронные паспорта. Пока это пилотный проект, но постепенно на новый документ удостоверения личности переведут всех. Информацию подтвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом новая база данных, на основе которой строится электронный паспорт, будет содержать почти всю важную информацию о человеке. В документе будут указаны сведения о месте проживания, данные СНИЛС и ИНН и отметка о водительских правах. На первых порах цифровые удостоверения будут выдавать в тех же пунктах, что и электронные загранпаспорта, а после — во всех МФЦ.

Сам электронный паспорт будет похож на пластиковую карту с чипом, информация на котором дублируется в мобильном приложении на смартфоне.

Классная новость, с учетом бесконечных утечек из банков и сотовых операторов. Вот и правительство обеспокоено защитой информации.

«Уже сейчас только государственные системы содержат более 80 петабайт информации. Желающих завладеть такими массивами всё больше, кибератаки происходят каждые 14 секунд», — рассказал Медведев.