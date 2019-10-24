Клерк.Ру

Компанию оштрафовали за выдачу «куд-кудах-тах-тах» зарплаты

Руководство птицефабрики оштрафовали на нарушение Трудового кодекса на 47 тыс. рублей. Она выплачивала зарплату курицами. Прокуратура будет следить, чтобы компания впредь ничего не нарушала.

Вообще, выдавать зарплату в натуральной форме можно (ст. 131 ТК РФ). Но до 20% и только с письменного согласия сотрудника, если такая форма оплаты труда предусмотрена трудовым или коллективным договором.

Как выяснила прокуратура, 27 работников Коченевской птицефабрики в Новосибирской области получали более 50% зарплаты продукцией. Поэтому фабрику и оштрафовали. Директор заявил, что люди сами просили такой расчет, и писали заявление до даты выплаты зарплаты. 

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