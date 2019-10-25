Неожиданный отпуск сотрудника – угроза штрафа для работодателя

На портал Роструда поступил вопрос от работодателя по поводу выплаты отпускных.

23 октября сотрудник обратился к работодателю с просьбой срочно отправить его в отпуск с 24 октября. Такая срочность вызвана семейными проблемами.

Работодатель в целом не против пойти навстречу работнику, но просит разъяснить трудинспекторов — не будет ли это нарушением.

Да, будет, ответил Роструд. Дело в том, что по ТК отпускные должны быть оплачены не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

Напомним, Минтруд подготовил поправки в ТК, которые устраняют эту законодательную несправедливость.

Отсчет срока для выплаты отпускных предлагают вести от даты подачи заявления и отсчитывать его не назад, а вперед.

В случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления .

Между тем дальше проекта дело пока не пошло и нормы статьи 136 ТК продолжают оставаться не отвечающими реалиям трудовой жизни.