Можно, но нельзя. Минтруд рассказал про отпуск с понедельника

Работник написал 30.09.2019 заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика с 02.10.2019.

Может ли организация предоставить работнику отпуск, соответственно оформив приказ от 30.09.2019? Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ответ специалистов по труду несколько удивляет, потому что звучит он примерно так: можно, но нельзя.

Роструд ответил, что предоставить отпуск таким образом МОЖНО.

При этом если оплата ежегодного оплачиваемого отпуска будет произведена позднее, чем за три дня до его начала, то это будет нарушением действующих норм законодательства.

Таким образом налицо абсурдность ситуации, заложенная в нормах ТК.

Работодатели практически становятся без вины виноватыми.

Напомним, в начале этого года Минтруд пытался исправить эту недоработку, в связи с чем подготовил поправки в ст. 136 ТК.

В случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления .

Между тем дальше проекта дело пока не пошло и нормы статьи 136 ТК продолжают оставаться не отвечающими реалиям трудовой жизни.

Добавим, вопрос чрезмерной защиты трудящихся, от которой эти самые трудящиеся и страдают, не раз обсуждался в бухгалтерских сообществах. Один из таких острых вопросов — быстрый уход в отпуск при согласии всех сторон. Сотрудник просит, работодатель готов пойти навстречу. А ТК чинит препятствия — наносит пользу, причиняет добро.

Получается, что работодатель, идя навстречу сотруднику в его просьбе срочно предоставить отпуск, автоматически становится нарушителем трудового законодательства. Как говорится, не делай добра — не получишь зла. Не странно ли?