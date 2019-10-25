Главный счетовод цыкнул на трехлетний бюджет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал бюджет на 2020–2022 годы, который Госдума приняла в первом чтении 23 октября. Свои мысли финансист изливал в Twitter.

«Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нём недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется», — написал Кудрин.

Он добавил, что депутаты отказались от бюджетного маневра в пользу образования и здравоохранения. Расходы на эти сферы оказались ниже, чем в 2008 году. Развитые страны тратят на образование и здравоохранение по 5% ВВП, а Россия не выполняет такую задачу, отметил глава Счетной палаты. По прогнозам Кудрина, российская экономика будет расти медленнее официального прогноза.

Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и будут увеличиваться на 1 трлн рублей ежегодно. Расходы составят 19,5 трлн рублей и будут расти темпами, опережающими доходы.

В 2020 году на реализацию нацпроектов направят 2 трлн рублей — на 200 млн больше, чем в этом году. В 2022 году расходы на нацпроекты вырастут до 2,7 трлн. Не хватит даже на пенсии.