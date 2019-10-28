Кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску. Это законно?

На профессиональных форумах и в тематических группах соцсетей бухгалтеры частенько критикуют своих коллег, которые во всем полагаются исключительно на программу. На все ошибки и нестыковки у них одно объяснение — программа так посчитала.

Однако не только бухгалтеры грешат таким «программопоклонением».

Некоторые кадровики поступают аналогично. С жалобой на одного такого кадрового сотрудника в Роструд обратилась работница фирмы, где установлены оригинальные правила деления отпусков на части.

Если отпуск включает в себя пятницу, к ней автоматически «приклеивают» еще 2 дня — субботу и воскресенье. При этом не важно, сколько дней отпуска хочет взять сотрудник — 1, 2, 3, 4, 5. Пятничный отпускной день идет только в комплекте с двумя выходными.

Такое оригинальное решение кадровики объясняют особенностями программы SAP HR, в которую заносится график отпусков. В этой программе, по словам кадровиков, нет возможности не включать субботу и воскресенье, если отпуск примыкает к пятнице.

Между тем Роструд ответил, что такое принудительная раздача в нагрузку к пятнице еще двух отпускных дней незаконна.

Работодатель не вправе склонять работника к разделению ежегодного оплачиваемого отпуска так, как ему удобно. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора.

Если работник и работодатель не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, то такой отпуск должен быть предоставлен целиком (неделимой частью).

Кроме того, Роструд отметил, что при составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать мнение работников.

Добавим, порой сотрудники сами стремятся оформить отпуск на выходные дни, так как это увеличивает размер дохода. То есть люди добровольно жертвуют днями отдыха ради денег – получают отпускные за выходные.

Кстати, что касается отпуска исключительно в выходные дни (без «приклеенной» к ним пятницы, то по мнению Минтруда это незаконно, так к

Об этом сообщается в письме № 14-2/ООГ-9754 от 07.12.2018.