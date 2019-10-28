Как заполнить 3-НДФЛ при продаже недвижимости за границей

Если физлицо с постоянным местопребыванием в РФ получило доход от продажи недвижимости, расположенной в США, или акций, или других прав участия в прибылях компании, основные средства которой состоят не менее чем наполовину из недвижимого имущества, расположенного в США, оно может быть обложен налогом в соответствии с национальным законодательством США.

Это следует из Договора об избежании двойного налогообложения от 17.06.1992.

При этом налог, уплаченный в США идет в зачет в нашей стране.

ФНС в письме № БС-3-11/8847@ от 09.10.2019 разъяснила, как в такой ситуации заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Общая сумма налога, уплаченная в иностранных государствах и подлежащая зачету в РФ, указываемая в строке 130 Раздела 2 декларации, определяется как совокупность значений строк 130 Приложения 2 декларации.

При этом строка 130 Приложения 2 декларации «Расчетная сумма налога, подлежащая зачету (уменьшению) в Российской Федерации» должна соответствовать совокупности суммы налога, уплаченной в иностранном государстве в пересчете в рубли (строка 110 Приложения 2 декларации) и суммы налога, исчисленного в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством РФ, но не может превышать сумму налога, исчисленную с такого дохода в РФ по соответствующей налоговой ставке (строка 120 Приложения 2 декларации).