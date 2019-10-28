СЗВ-М мог бы сдавать кадровик, но делает это бухгалтер

В 2016 году отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам, а для работодателей ввели обязанность по сдаче формы СЗВ-М. С тех пор не утихают споры, чья это работа — бухгалтерии или отдела кадров.

Треть опрошенных нами клерков считают, что составлением и сдачей СЗВ-М в компании должен занимать кадровик.

Между тем большинство респондентов заявили, что применительно к малому бизнесу этот спор неуместен, так как выбор там, как правило, стоит между бухгалтером и им же. Единственному бухгалтеру не с кем рядиться по этому вопросу — кроме него никто отчет не сделает.

О том, что этот отчет однозначно должен сдавать именно бухгалтер, заявили 10 % опрошенных.

Собрав мнения по этому вопросу, мы также спросили наших читателей, как дела обстоят на практике. Кто фактически в их фирме делаете этот отчет?

Как и следовало ожидать, 83 % голосов достались бухгалтеру. Однако в 17 % случаев все-таки этим вопросом занимается кадровик.

А вот вариант «директор» не выбрал никто.