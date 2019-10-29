Главбух имеет право уволиться даже в разгар отчетного периода

Главный бухгалтер пожелала уволиться, но работодатель чинит ей препятствия. С такой проблемой главбух обратилась на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».
Свое нежелание увольнять сотрудницу работодатель объясняет разгаром отчетного периода. Другого бухгалтера в фирме нет. Если уволится действующий главбух, делать отчеты будет некому.
Между тем работодатель не вправе каким-либо образом препятствовать работнику в его увольнении по собственному желанию, напомнил Роструд.
Работник вправе обратиться к работодателю с заявлением об увольнении по собственному желанию в любое удобное для него время.
А если сотрудник находится на испытательном сроке, то предупреждать работодателя о своем предстоящем увольнении он должен за 3 дня.
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