Индексация зарплаты: мечта или реальность

Профсоюзы требуют от работодателей ежегодно индексировать зарплату работникам.

Так, в частности, в обращении к работодателям, принятом в Челябинской области, индексацию предписано производить в соответствии с прогнозным значением на текущий год индекса потребительских цен. В Свердловской области хотят установить требование о повышении зарплат на 5 % выше уровня инфляции.

А как с этим обстоят дела на практике? Проводят ли ежегодное повышение зарплат коммерческие фирмы? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.