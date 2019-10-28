Индексация зарплаты: мечта или реальность

Профсоюзы требуют от работодателей ежегодно индексировать зарплату работникам.
Так, в частности, в обращении к работодателям, принятом в Челябинской области, индексацию предписано производить в соответствии с прогнозным значением на текущий год индекса потребительских цен. В Свердловской области хотят установить требование о повышении зарплат на 5 % выше уровня инфляции.
А как с этим обстоят дела на практике? Проводят ли ежегодное повышение зарплат коммерческие фирмы? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.
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