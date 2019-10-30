Надо ли удерживать НДФЛ с аванса: мнение Роструда

В компании зарплата за первую половину месяца (аванс) выплачивается в сумме, начисленной за фактически отработанное время, то есть зарплата высчитывается дважды. Необходимо ли удерживать НДФЛ с суммы аванса?

Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд заметил, что с такими вопросами целесообразно обращаться в ФНС, так как налогообложение в компетенцию Роструда не входит.

Вместе с тем трудинспекторы пояснили, что работодатель как налоговый агент, в соответствии с налоговым законодательством, должен планировать перечисление налогов в конце месяца.

Удержание НДФЛ из дохода в виде зарплаты производится по окончании периода, за который она начислена.

Отсюда Роструд делает вывод, что удержание НДФЛ из заработной платы производится при каждой выплате заработной платы за соответствующий период.