Надо ли удерживать НДФЛ с аванса: мнение Роструда

В компании зарплата за первую половину месяца (аванс) выплачивается в сумме, начисленной за фактически отработанное время, то есть зарплата высчитывается дважды. Необходимо ли удерживать НДФЛ с суммы аванса?
Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Роструд заметил, что с такими вопросами целесообразно обращаться в ФНС, так как налогообложение в компетенцию Роструда не входит.
Вместе с тем трудинспекторы пояснили, что работодатель как налоговый агент, в соответствии с налоговым законодательством, должен планировать перечисление налогов в конце месяца.
Удержание НДФЛ из дохода в виде зарплаты производится по окончании периода, за который она начислена.
Отсюда Роструд делает вывод, что удержание НДФЛ из заработной платы производится при каждой выплате заработной платы за соответствующий период.
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