В Думе призвали к новым запретам для неплательщиков налогов

Отказ в ипотеке, запрет на выезд за рубеж, никаких кредитов. Вот так предлагают депутаты бороться с неплательщиками налогов.

Свои соображения высказал Сергей Вострецов, депутат Госдумы от «Единой России». Народный избранник прямо негодует, что нянечки детсадов, которые получают 20 тыс. рублей, делают отчисления в налоговую и фонды, а миллионы неплательщиков живут за ее счет. Закон о самозанятых депутат назвал пряником, выманивающим 4% налога. Но льготный режим проблему с серой зарплатой не решил, потому что неплательщиков НДФЛ и взносов больше 15 млн человек, а самозанятых чуть больше 200 тыс. Теперь нужен кнут.

Депутату понятно, что не от хорошей жизни люди не платят налоги. А потому в довесок им предлагается ограничить выезд за границу, выдачу кредитов, в том числе ипотечных. «Пусть налоговая спросит всех: кто за что живет! Самые хитренькие едут сегодня на добропорядочных гражданах. Этого быть не должно». Мы не поняли, о ком конкретно говорит депутат в этом месте.