Как банки вычисляют события нашей жизни

17 октября прошла ежегодная конференция «Scoring Day 2019». Обсуждали собственно скоринг, банки и всё, что с этим связано. Интереснее всего были доклады про базы больших данных (big data), делится с читателями автор канала «Банковский работник».

При помощи данных big data один из банков, партнёр Tele2, уже на несколько процентов увеличил выдачу кредитов без увеличения риска. У Tele2 44 миллиона абонентов и они при желании могут узнать о вас всё, даже не читая ваши смс и не слушая звонки. Например, когда родится ребёнок, когда будет свадьба, а когда ремонт. Если женщина находится в локации роддома, а потом туда заехал мужчина, судя по звонкам и смс, самый близкий ей человек мужского пола, то с вероятностью в 100% у них родился ребёнок.

Таким образом, оператор вполне может заниматься также и предиктивной аналитикой. Например, данные о том, что человек посещал офис МФО, скажут, что он плохой заёмщик для банка. Эти данные уже используются банками.

Кстати, о том, что вскоре родится ребёнок, знают не только сотовые операторы, но и операторы фискальных чеков. А те в свою очередь также делятся этими данными с банками. «Первый ОФД», рассказал об опыте сотрудничества с Тинькофф Банк. Не так давно в приложении банка появились расшифровки магазинных чеков. В месяц банк получает порядка 15 миллионов чеков, из которых понятно, что вы покупаете и с какими целями. Это тоже влияет на скоринг.

Также в банках активно используют машинное обучение (МО) для всех банковских продуктов. Результатом работы уже стало увеличение уровня одобрения кредитов на 30%, сокращение в два раза времени на принятие решения, — рассказал один из экспертов.

Эксперт Сбербанка рассказал собравшимся об опыте «AI-трансформации» и о развитии в банке диалоговых ассистентов, «эмоциональном интеллекте». По его словам последнее время банк продвинулся в плане скоринга кредитов до того, что реально сокращают штат. И роботы помогают предсказывать вероятность увольнения сотрудников во фронт-офисе. Также используются и геоданные.

Скоро банки будут знать о нас больше, чем мы сами, звоня и предлагая кредит за короткое время до рождения ребёнка, смены жилья, постройки дома и т.п.