Кассир отбилась в суде от 1,7 млн

«Клерк» продолжает следить за историей бухгалтера и кассиров банкротящейся организации, с которых требуют деньги, снятые по чековой книжке и внесенные в кассу фирмы.

И сегодня в Фейсбуке появилась хорошая новость - конкурсный управляющий проиграл иск по взысканию с кассира 1 млн. 700 тыс. рублей. Главную роль сыграло то, что удалось найти корешки к приходным ордерам, по которым деньги вносились в кассу организации. Будет конкурсный оспаривать решение суда или нет, пока неизвестно.

А вот бухгалтер первую инстанцию проиграл. 15 августа будет рассмотрения дела в кассации. Пожелаем ей удачи.