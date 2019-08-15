Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, выиграла суд

В конце марта «Клерк» писал про историю, которую в Фейсбуке рассказала бывший бухгалтер акционерного общества, попавшего под банкротство. С неё взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу организации.

Дело в том, что конкурсный управляющий опротестовал в суде все сделки за последние три года перед началом банкротства, вплоть до снятия денег по чекам в кассу организации.

В мае было рассмотрение этого дела в апелляционной инстанции и бухгалтер вновь проиграла суд.

Однако сегодня в Красном уголке бухгалтера появилось сообщение о том, что женщина пострадавшая от произвола конкурсного управляющего выиграла дело в кассационной инстанции.

Все предыдущие решения судов были отменены и дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Отметим что в этот раз бухгалтер предъявила суду квитанции к приходным ордерам.