ФНС будет видеть больше компаний онлайн

ФНС предложила способ в разы увеличить число фирм-участников налогового мониторинга, пишет «РБК».

Налоговики планируют изменить критерии оценки бизнеса, который подпадает под онлайн-контроль. Законопроект с нужными поправками поступил на рассмотрение в Минфин, сообщила замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате.

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут крупные компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России — 1905, максимально готовы к переходу на новую систему, по данным ФНС, только 36% из них (687).

ФНС хочет снизить порог до 2 млрд оборота и дохода, сумма уплаченных налогов за предыдущий год упадет до 200 млн руб. Так круг компаний, которые подпадают под правила мониторинга, расширится до 3879 компаний. Кроме того, ФНС предлагает расширить перечень налогов, которые включаются в лимит. Сейчас смотрят на НДС, акцизы, налог на прибыль и НДПИ. ФНС хочет добавить НДФЛ и взносы (чтобы полстраны под мониторинг подвести?).

В рамках законопроекта ФНС также предлагает:

отменить критерии для консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сейчас действует 16 КГН, 413 участников;

отменить повторные проверки на соответствие критериям при продлении налогового мониторинга. Сейчас участники налогового мониторинга должны каждые три года подтверждать право на такую форму контроля. Но для ФНС нецелесообразно переключать налогоплательщика на другую форму контроля, если он перестал соответствовать критериям;

отменить камеральные налоговые проверки для участников налогового мониторинга, которые возмещают НДС и акцизы из бюджета. Сохранение проверок в случае возмещения налогов останавливало часть компаний от вступления в новый режим. В частности, поэтому от налогового мониторинга пока отказалась Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

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