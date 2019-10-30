Когда страховая компания удержит НДФЛ при выплате физлицу

Страховая организация выплачивает физлицу неустойку за нарушение условий договора ОСАГО. Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/21478@ от 21.10.2019.
В соответствии со статьей 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства — в частности, в случае просрочки исполнения.
Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, содержится в статье 217 НК, при этом положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанной неустойки, выплачиваемой страховой организацией, там не содержится.
Соответственно, такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.
При этом страховая компания выступает в качестве налогового агента и должны удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет.
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