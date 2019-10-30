НДФЛ уменьшат

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 12 марта следующего года внести в правительство законопроект о применении ставки НДФЛ в 13 процентов для налоговых нерезидентов.
Такое поручение опубликовано на сайте Кабмина. Сейчас ставка для нерезидентов установлена в размере 30%.
Первая информация об уравнивании ставок появилась в мае этого года. А в июне вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Судя по всему, к осени не успели.
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