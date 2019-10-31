Вот почему Центробанк и Минфин так истово продвигают новую пенсионную реформу

Россия подписала Конвенцию МОТ, согласно которой средняя пенсия должна быть минимум 40% от средней зарплаты. Всякими статистическими ухищрениями чиновники задрали среднюю зарплату до 42 тыс. рублей. А со средней пенсией такой же фокус проделать не могут (ее же выплачивать надо).

В результате – средняя пенсия сейчас составляет чуть более 30% от средней нарисованной зарплаты. Налицо нарушение международных обязательств, обращает внимание Автор блога «Адские бабки» Александра Баязитова. И с такими цифрами нельзя так убедительно врать, что Россия – это социальное государство.

Хитрый план ЦБ и Минфина состоит в том, что если будут и частные накопления в НПФ, то ими (плюс магия статистики и учета) можно добрать оставшиеся 10% средней пенсии и сохранить лицо (еще лицо можно сохранить уколами молодости, Эльвира Сахипзадовна).

Конечно, есть и другие факторы. Центробанку надо придумать, чьими деньгами затыкать дыры в разворованных НПФ-банкротах. Этим НПФ нужен постоянный приток свежих денег, чтобы, во-первых, оставаться на плаву, а во-вторых, было что разворовывать. Но в бюрократическом мире - отчеты и достижение показателей – первостепенная причина всегда.

Напомним, что чиновники продолжают пенсионную реформу. Новый проект вышел два дня назад.