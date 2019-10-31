На зарплатные комиссии теперь зовет мэр

Раньше вас налоговики на комиссию звали, а теперь люди совсем большие.

Компании стали получать приглашения в администрацию города на комиссию по легализации зарплаты. Одно из таких писем-приглашений пришло читателю «Клерка».

Администрация зовет поговорить о зарплате, которая ниже прожиточного минимума (что в случае конкретно этого работодателя не так). При этом представитель компании должен принести копию штатного расписания и справку о среднемесячной зарплате. А если явиться не получится, эти документы нужно выслать по электронной почте.

Понеслась, с высокой трибуны объявили очередной поход на серые зарплаты, как мэры засуетились.