На зарплатные комиссии теперь зовет мэр

Раньше вас налоговики на комиссию звали, а теперь люди совсем большие.
Компании стали получать приглашения в администрацию города на комиссию по легализации зарплаты. Одно из таких писем-приглашений пришло читателю «Клерка».
Администрация зовет поговорить о зарплате, которая ниже прожиточного минимума (что в случае конкретно этого работодателя не так). При этом представитель компании должен принести копию штатного расписания и справку о среднемесячной зарплате. А если явиться не получится, эти документы нужно выслать по электронной почте.
Понеслась, с высокой трибуны объявили очередной поход на серые зарплаты, как мэры засуетились.
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