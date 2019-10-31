ФСБ и ФНС провели массовую выемку документов у клининговых компаний

31 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) провели выемку документов у фирм, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

Одновременное изъятие документов в клининговых компаниях должно дать ФНС доказательства их работы с «площадками», организующими незаконные налоговые вычеты, а также, возможно,— данные о сознательном участии заказчиков клининговых услуг в уклонении от налогов.

В мероприятиях по выемке принимает участие управление «К» четвертой службы ФСБ, пишет «Коммерсантъ». Изъятие документов произошло одновременно в офисах более 20 юридических лиц в шести регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области.

ФНС уже два года добивается обеления клинигового бизнеса, который отказывается от полной легализации и, по мнению налоговиков, участвует в незаконных схемах оптимизации налогов.

Налоговиков интересует в том числе документация и переписка юрлиц по контрактам. Она поможет доказать, что заключая контракты с клиниговыми компаниями, заказчики знали, что исполнитель не намерен уплачивать налоги с фонда оплаты труда. Кроме того, ФНС и ФСБ интересуют контакты клининговых структур (речь идет об относительно крупных группах юрлиц и ИП, в ряде случаев использующих механизмы «дробления» бизнеса и специальные налоговые режимы) с «площадками», обеспечивающие уборщикам незаконное применение налоговых вычетов.

Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме. Ей предшествовали последние попытки ФНС дать возможность представителям теневого клинингового бизнеса пойти по пути, с 2017 года пройденному большей частью «белого» сектора этого рынка, организовавшей по рекомендации ФНС де-факто частную саморегулируемую организацию на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО).