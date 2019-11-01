Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг не дремлет и постоянно работает над контролем за денежными потоками и незаконными схемами их отмывания.

Так, еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи.

Как все происходит по мнению Росфинмониторинга:

На банковские счета номинальной организации поступают деньги от ряда юридических лиц, нуждающихся в наличности.

На работников номинальной организации оформляется несколько банковских корпкарт, с которых полученные денежные средства в короткий промежуток времени списываются на лицевые счета абонентов связи.

Лицевые счета абонентов связи, в адрес которых осуществляются переводы денежных средств, открываются незадолго до проведения операций.

После поступления денежных средств на лицевой счет абоненты выводят их на банковские карты физических лиц путем написания заявлений о расторжении договоров абонентского обслуживания.

Полученные денежные средства обналичиваются.

Вообще, все происходит не совсем так, пишет автор блога Антифинразведка.

Балансы сотовых телефонов часто пополняются обычными платежками со счета юрлица (даже без использования корп карт). И расторгать договоры к оператору связи никто не бегает: деньги с баланса выводятся на карты физлиц через сервисы мобильных платежей (очень удобен Мегафон, у которого своя карта, и весь баланс на симке можно просто с нее снимать).

Теперь Роскомнадзор будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Ведомство уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам. Усилится контроль за пополнением личного счета абонентов сотовой связи. Речь о пополнениях счета на сумму от 50 тыс. рублей и выше.

На практике – будут блокировать любые систематические пополнения. Соответственно, сведения о подобных транзакциях мобильные операторы тоже будут должны передавать в Росфинмониторинг.