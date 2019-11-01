ПФР не возвращает переплаченные взносы? Скоро ситуация изменится

Иногда у работодателей возникает необходимость сдать уточненный расчет по страховым взносам с исправлением, в том числе, раздела 3, где взносы распределяются по сотрудникам.

Если взносы уточненке уменьшаются, то возникает переплата. Эту переплату работодатель, что вполне естественно, хотел бы вернуть.

Но не тут-то было. Возникает проблема.

Возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц — сотрудников компании.

Эта норма прописана в НК. Однако скоро ситуация изменится.

В НК должны внести поправки. Так решил Конституционный суд.

Судьи отметили, что хоть сумма и отражена на ИЛС сотрудника, но ведь пенсия у него еще не наступила, а значит переплаченные взносы при ее расчете не учтены. А раз так — можно их вернуть работодателю.

Подробнее об этом решении читайте в нашем материале «Вернуть переплаченные взносы будет проще: свежее решение КС».