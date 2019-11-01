ПФР не возвращает переплаченные взносы? Скоро ситуация изменится

Иногда у работодателей возникает необходимость сдать уточненный расчет по страховым взносам с исправлением, в том числе, раздела 3, где взносы распределяются по сотрудникам.
Если взносы уточненке уменьшаются, то возникает переплата. Эту переплату работодатель, что вполне естественно, хотел бы вернуть.
Но не тут-то было. Возникает проблема.
Возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц — сотрудников компании.
Эта норма прописана в НК. Однако скоро ситуация изменится.
В НК должны внести поправки. Так решил Конституционный суд.
Судьи отметили, что хоть сумма и отражена на ИЛС сотрудника, но ведь пенсия у него еще не наступила, а значит переплаченные взносы при ее расчете не учтены. А раз так — можно их вернуть работодателю.
Подробнее об этом решении читайте в нашем материале «Вернуть переплаченные взносы будет проще: свежее решение КС».
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