1 июля 2020 года в некоторых регионах введут новый налог

Налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход) будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

С 1 января 2020 года планируется ввести налог на профессиональный доход в 19 регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Башкортостане. Закон еще не принят, пока опубликован только проект.