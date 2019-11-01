Утвердили новые коэффициенты для расчета налогов

Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2020 год. Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 № 684 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Установлены следующие значения на 2020 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК, равный 1,813 ;

; коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК, равный 2,009 ;

; коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК, равный 1,592 ;

; коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 «Торговый сбор» НК, равный 1,382.

Индексация предельных величин доходов для УСН на коэффициент-дефлятор временно заморожена. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 2020 году для определения предельной величины доходов не применяется

Из-за повышения коэффициентов вырастет ЕНВД у всех плательщиков этого налога. Так же вырастет НДФЛ у иностранцев, уплачивающих фиксированные авансовые платежи (ст. 227.1 Налогового кодекса).

А вот ПСН и торговый сбор станут больше не у всех налогоплательщиков. Причину можно найти в материале «Вырастут налоги на малый бизнес? Неправда. Далеко не у всех».