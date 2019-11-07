Если работодатель выплатил зарплату пораньше – это нарушение

кто кого выбирал то? там давно уже выбрано все за нас, громкие фразы и лозунги хорошо здесь писат...
Мне повезло))) я по стилю близка к "Светлане". Чего и всем желаю!...
И Вы в этот раз не оригинальны
да его самого пора в утиль не то что портрет...
Вы повторяетесь. Троллите, должно быть.
Блин, редакторы спят? Столько ошибок XD
Вот не поняла))) чем портрет бывшего президента отличается от всех остальных портретов (вещей). М...
В чем несправедливость? ДНК тест стал доступен сравнительно недавно. А детей надо защищать всегд...
Закон несправедлив (как и весь мир в целом), но не все так благополучно для внезапных нахлебников...
В данном случае это разборки между мужем и женой. У ребенка отец установлен законным способом и д...
И мне незачем, отец моих детей мне доверяет. Кому надо, тот пусть добивается изменения....
Мне зачем, я никому не отец
Ну например, жил он в браке и жене доверял и думал, что ребенок от него. Но узнал, что она изменя...
Всё, нужное для исчисления пенсий, уже содержится в формах РСВ + СЗВ-СТАЖ....
интересно у вас получается, пока этот мужик состоит в браке, он воспитывает этого ребенка и ему д...
У меня умер сын-инвалид в августе, я за него получала пенсию и по уходу, в августе получила как я...
Меняйте порядок признания отцовства в браке. Всего и делов то! Лично я не против ))...
Моя реакция: "Уважаемые законодательные инициаторы!А где правка о внесении изменений в статью 10 ...
Многие этого хотят, и это было бы справедливо, ибо "штамп в паспорте" не равно "пояс верности". В...
Транспортный налог никак не зависит от лица, на которое зарегистрирована машина...
В РФ по закону считается мужчина, который указан в документах как отец ребенка. Это происходит бе...
сейчас с семинара: верховный суд признал возможным взыскивать с налогоплательщика судебные расход...
Так налоговая снимает налоги с транспорта))) они чётко нашли границу между частной собственностью...
Елена,то о чем Вы говорите называется Остановка, это 15минут ,все остальное время - Парковка. И и...
еще как! Многие до сих пор думают, что раз оформили имущество на ребенка, то и налоги можно не пл...
В смысле... никак не участвует и даже не имеет права голоса.....Не хочешь иметь детей - предохр...
Для этого в договоре банки многие прописывают, что при остутствии операций ведение счета 1год-2 с...
Идея хорошая не вести бумажную трудовую книжку и журнал учета этих книжек, но зачем электронная Т...
Не поменялось в смысле деньги любите или монетки зубной пастой чистите??))))...
И ведь точно, я тоже вхожу в 90% )) И красный диплом есть. Раньше распределяли и у меня , как ...
это хорошо когда в вашем городе куча работы и можно перебирать ее в поисках идеала... а когда тол...
Они, бедные, уже не знают, чем бы еще занять Пенсионный форд, чтобы не разгонять штат и получать ...
Цинизм это уже моральное разложение, когда на всех и все плевать, после меня хоть потоп. Статья х...
Я написал "обязательной"?.. Да, я написал "обязательной".Перефразирую.Если мужчина, на которого п...
это у вас мура а не текст, ничего не поняла