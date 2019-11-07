Если работодатель выплатил зарплату пораньше – это нарушение

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VikaV2193 В чем несправедливость? ДНК тест стал доступен сравнительно недавно. А детей надо защищать всегд... У алиментов будет минимальный размер

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Надежда-25 еще как! Многие до сих пор думают, что раз оформили имущество на ребенка, то и налоги можно не пл... Родители должны платить налог на имущество, начисленный их детям

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