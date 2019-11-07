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Если работодатель выплатил зарплату пораньше – это нарушение

То, что задержка зарплаты — это нарушение ТК представляется логичным. Однако логика хромает в обратной ситуации — когда зарплата выплачивается чуть раньше установленного срока.

Роструд пояснил, что это нарушение. Работодатель обязан выплачивать заработную плату в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Только при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зарплаты производится накануне этого дня.

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