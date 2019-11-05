Банки больше не берут маткапитал как взнос по ипотеке

Люди жалуются на повсеместный отказ в приеме материнского капитала в счет первоначального взноса при льготной ипотеке. Претензия адресована крупнейшим банкам с широкой региональной сетью: взять льготный жилищный кредит под 5–6% годовых не получится в ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке и Газпромбанке, пишут «Известия».

Также в займах с господдержкой под 5–6% годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

Банки объясняют свое поведение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им государственную субсидию за второго ребенка (на это может уйти примерно три месяца). А свои деньги банки не согласны направлять застройщику.

В пресс-службе ЦБ заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Заемщиков спасают более лояльные банки, к примеру «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс» и ряд других.

Напомним, что программой льготной ипотеки с господдержкой могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в 2018–2022 годах. Льготные кредиты на жилье можно получить в одном из 46 банков, утвержденных Минфином. Первоначальный взнос по такой ипотеке должен быть не менее 20%, процентная ставка 6% (но сейчас некоторые банки дают кредит под 4,5–5%), сумма займа — до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей. Льготную ипотеку можно взять только для строящегося жилья или при покупке у юрлица.