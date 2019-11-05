Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров

Москвичам больше не платят приличные зарплаты, жалуются бухгалтеры в Фейсбуке.

Вот о такой вакансии в сети магазинов цифровой техники рассказала участница Красного уголка бухгалтера:

«Итак, мне предложили: 20 бухов в одной комнате, расчет 600 чел по обособкам со всеми отчетностями и кучей ежемесячной статистики по регионам ( 10-15 отчетов в мес и 40-50 в квартал). Шестидневка за редким исключением (ну пятидневка , конечно, но столько раз сказали про всякие рабочие субботы, 2 субботы в месяц обязательно, что и не пятидневка уже). А также: возможность работать по удаленке в праздники, подготовка кучи док в месяц для головного офиса (несколько коробок с больничными листами), испытательный срок 2 отчетных периода. И зарплата... 50 тыс на испытательный срок, а потом 56 тыс.»

Кто виноват в сложившейся ситуации? У участников группы есть разные версии. Первая, конечно, виноваты «понаехавшие». Они демпингуют и готовы работать за копейки. Однако с этим не согласны сами приезжие:

«Что за глупости по поводу того, что они будут за копейки работать?! Вы не путайте тех, кто реально в магазинах за кассами готов за 15 тыс рублей работать и тех, кто в бухгалтерию намерен попасть. Люди с других регионов трудолюбивей оказываются, умней, опытней, чем те, кто родился и учился в Москве. А зарплаты хотят низкие вовсе не из-за них, а потому что сейчас на каждом углу объявление — «Возьмём учет вашей фирмы за копейки».

Вот и вторая версия происходящего — виноваты аутсорсинговые фирмы. Отдельные представители этой сферы деятельности берутся вести учет за копейки. Правда, потом выясняется, что учета-то и не было.

«Директора (по глупости) ведутся на это, но сталкиваются потом с проблемами и возвращают всё на свои места, но... заменив уже штат бухгалтеров на меньшие зарплаты, с предлогом — «А ведь там же за 40 могли».

Есть и третья версия — жадность директоров и собственников.

«Раз задала одному директору вопрос почему мало платят бухгалтерии и гл.буху, он отаетил что этот отдел не приносит дохода компании и они сидят и работают даже за малые деньги значит все устраивает», — пишет Галина.

«Директора начинают так считать, когда им это в голову вобьют. Особенно если есть в компании финансисты или коммерческие директора, занимающиеся промывкой мозгов. Экономить на бухгалтерии, ведь они „обслуживающий персонал“, как у нас один раз выразился на совещании один вот такой финик», — подтверждает Роман.

А между тем в Москву продолжают приезжать бухгалтеры из регионов в надежде на хорошие заработки. Вот недавняя история, обсуждавшаяся в группе «Провинциальный бухгалтер едет покорять Москву»

А вот самый скандальный автор «Клерка» Лариса Магафурова вообще не списывает проблему на прописку, подробности в новом посте ее блога.