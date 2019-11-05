Как проверить, что работник брал отгул именно для диспансеризации

Медицинская организация обязана выдавать гражданам справки о прохождении диспансеризации. Приказ Минздрава от 02.09.2019 № 716н, которым установлено это правило, вступил в силу 28 октября.
Право работников на освобождение от работы на время диспенсеризации установлено статьей 185.1 Трудового кодекса. Для получения его необходимо предоставить заявление и согласовать с работодателем дни, которые можно отсутствовать на работе. Однако никакие справки в статье ТК не упомянуты. Так обязан ли работник подтверждать прохождение диспансеризации?
Вот что считает по этому поводу Роструд:
Нормами действующего законодательства не установлено правило, в соответствии с которым работник обязан подтверждать прохождение им диспансеризации. Однако, по нашему мнению, работодатель вправе установить в правилах внутреннего трудового распорядка обязанность работника документально подтверждать (например, соответствующей справкой) факт прохождения им диспансеризации в соответствии со статьей 185.1 ТК РФ.
А что же будет, если правилами справка предусмотрена, но работник её не предоставил? На этот вопрос ответа от Роструда нет. Ведь считать дни диспансеризации прогулом нельзя, не позволяет Трудовой кодекс.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.