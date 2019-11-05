Как проверить, что работник брал отгул именно для диспансеризации

Медицинская организация обязана выдавать гражданам справки о прохождении диспансеризации. Приказ Минздрава от 02.09.2019 № 716н, которым установлено это правило, вступил в силу 28 октября.

Право работников на освобождение от работы на время диспенсеризации установлено статьей 185.1 Трудового кодекса. Для получения его необходимо предоставить заявление и согласовать с работодателем дни, которые можно отсутствовать на работе. Однако никакие справки в статье ТК не упомянуты. Так обязан ли работник подтверждать прохождение диспансеризации?

Вот что считает по этому поводу Роструд:

Нормами действующего законодательства не установлено правило, в соответствии с которым работник обязан подтверждать прохождение им диспансеризации. Однако, по нашему мнению, работодатель вправе установить в правилах внутреннего трудового распорядка обязанность работника документально подтверждать (например, соответствующей справкой) факт прохождения им диспансеризации в соответствии со статьей 185.1 ТК РФ.

А что же будет, если правилами справка предусмотрена, но работник её не предоставил? На этот вопрос ответа от Роструда нет. Ведь считать дни диспансеризации прогулом нельзя, не позволяет Трудовой кодекс.