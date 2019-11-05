ЦБ не за то оштрафовал банк «Открытие»

Банк «ФК Открытие» вновь привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Его наказали по статье 14.29 КоАП РФ за незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета или информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. А там штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Очень интересуемся, а нельзя ли оштрафовать банк за неуемные траты налогоплательщиков? Все-таки ЦБ владеет 99% акций банка и «Открытие» называют государственным, а траты...

Пока разные чиновники любят пиариться здоровым образом жизни и выбирать для передвижения не яхты и автомобили, а велосипеды, в принадлежащем ЦБ банке день и ночь думают об экономии средств налогоплательщиков, шутят Банкста.

Поэтому для «президентского этажа» выстраивают систему «VIP-сервисов». К имеющемуся салону красоты добавляют VIP-питание – поставка еды из лучших ресторанов столицы, чёрная икра, Dom Perignon 69 года. Раньше на этом этаже располагался отдельный массажный кабинет с несколькими сотрудницами.