Компания работает с ИП, которые недавно были сотрудниками в штате. Как доказать, что не схема

Сотрудники компании оформились как ИП и стали оказывать этой же компании услуги. Для инспекции это однозначно схема. Но есть практика, когда компания доказала, что работа с ИП, которые ранее были сотрудниками по найму — никакая не схема, делятся «Налоговые адвокаты».

У компании «Перекресток-экспресс» сеть продуктовых магазинов. Компания запустила мотивационную программу, в рамках которой сотрудники могли стать управляющими и организовывать торговый процесс в магазинах. Для этого им надо было зарегистрироваться как ИП и заключить с Перекрестком договор возмездного оказания услуг. 12 сотрудников Перекрестка этим воспользовались и стали ИП-управляющими.

Инспекция решила, что это схема и доначислила 14 млн руб. Но компания и ИП отбились, приведя следующие аргументы:

Предприниматели регистрировались в этом качестве самостоятельно или обращались в юрфирму, которая помогала им зарегистрироваться;

ИП сами искали сотрудников в магазины и оформляли их от своего имени, а не от имени Перекрестка. Также ИП решали кадровые вопросы в части обучения, перевода на другую должность и т.д;

ИП сами искали подрядчиков (клининг, охрану) и заключали с ними договоры от своего имени;

ИП из своих средств покупали униформу, инвентарь, оборудование и т.д. Эти средства Перекресток им потом не возвращал;

ИП контролировали качество услуг магазина, поскольку от этого зависел доход самих ИП;

Инспекция допросила штатных сотрудников магазина. Выяснилось, что они понимают, что работают именно у ИП, в не в Перекрестке;

После того, как некоторыми магазинами стали управлять ИП, выручка в этих магазинах увеличилась на 22,1%, а расходы увеличились только на 5,2%. Экономическая целесообразность перевода магазинов под управление ИП очевидна.

Это хорошая практика, которую следует взять на вооружение всем компаниям, работающим с ИП, которые ранее были сотрудниками этих компаний.