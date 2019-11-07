Власти хотят привлечь инвесторов новыми законами

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов для стабилизации условий ведения инвестиционной деятельности.

Главный документ пакета — проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», который подготовлен по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Главная цель проекта — сформировать востребованный инвесторами инструмент, который можно было бы применять на практике с момента вступления закона в силу, чтобы привлечь в экономики России инвестиционные проекты на сумму не менее 30 триллионов рублей.

В пакете документов есть и законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Предлагается установить отсрочку вступления в силу законов, предусматривающих увеличение налоговых ставок (в том числе пониженных) и (или) отмену пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу и (или) земельному налогу, уплачиваемым организациями и индивидуальными предпринимателями. Причем отсрочка предусмотрена большая — 3 года со дня опубликования закона.

Статья 5 НК РФ дополняется пунктом 4.3, которым гарантируется неизменность законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных в соответствии с будущим законом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Касаться эта неизменность будет:

объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога;

сроков уплаты и порядка возмещения налога на добавленную стоимость; перечня налогов и сборов, установленных законодательством о налогах и сборах на момент заключения соглашения.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия Российской Федерации, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога.

Обязательным условием применения особенностей, устанавливаемых пунктом 4.3 статьи 5 НК РФ, будет являться ведение налогоплательщиком раздельного учета сумм налогов, объектов налогообложения и налоговой базы по соответствующим налогам.

Часть поправок касается резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и резидентов свободного порта Владивосток.