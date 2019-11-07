Самозанятым упростят участие в закупках

В Госдуму внесен законопроект № 831098-7 в части регулирования участия самозанятых, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Речь идет о поправках в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Законопроект разработан Правительством.

В настоящее время самозанятые граждане вправе принимать участие в закупках на общих основаниях, наряду с иными участниками закупок.

При этом законом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены меры поддержки при участии в закупках (в том числе обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращённый срок оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, участие в программах партнёрства и развития).

Законопроектом предлагается применить эти положения, касающиеся участия субъектов МСП в закупках, и в отношении «самозанятых» граждан.