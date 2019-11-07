Население сокращается из-за… Кудрина?

Предупреждение Счетной палаты о рисках сокращения численности, вдохновило известного экономиста Никиту Кричевского на составление миниатюрного списка прегрешений Кудрина. В том числе, из-за них население страны сокращается и сейчас вряд ли сильно превышает 110-115 млн. человек.

В 2004-2005 гг. Кудрин переподчинил центру или ликвидировал многие региональные и местные налоги, из-за чего в стране уже больше 10 лет нет ни одного самодостаточного муниципалитета. И, как следствие, средств на развитие территорий и связанную с этим поддержку молодых семей.

В 2004 г. Кудрин протолкнул снижение ЕСН с 2005 г., а в 2008 г. – валоризацию с 2009 г. в самый разгар кризиса, из-за чего ПФР стал и закрепился как устойчиво дефицитный. Деньги могли бы пойти на поддержку материнства и детства, но пошли на налогонеоблагаемое обогащение.

В середине нулевых Кудрин заложил традицию отправлять «лишний» бюджетный нефтегазовый бабос в Америку. Хотя деньги могли пойти на социальную ипотеку, увеличение маткапитала и пособий, развитие бесплатных для маленьких российских граждан образования и медицины.

И это лишь небольшой перечень «заслуг» Кудрина перед нацией. Из-за которых она ныне сокращается. «Цель власти – власть» – сказал Оруэлл. Да, Алексей Леонидович?