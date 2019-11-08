Медики-совместители не учитываются при определении права на ставку налога на прибыль 0 %

Медицинские организации вправе применять ставку 0 % по налогу на прибыль, но при соблюдении ряда условий.

Таким условиями являются, в частности:

— наличие в штате организации непрерывно в течение налогового периода не менее 15 работников;

— наличие в штате данной организации медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода не менее 50 %.

При этом работники, принятые на работу по совместительству из других организаций, в списочную численность работников не включаются.

Следовательно, если все работники медицинской организации являются внешними совместителями, то применять ставку 0 % по налогу на прибыль нельзя.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/80568 от 21.10.2019.

Добавим, скоро в НК внесут поправки, которые устанавливают в качестве одного из критериев применения 0 % ставки по налогу на прибыль медицинской организации численность медицинского персонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего данное право.

В качестве такого документа может быть как сертификат специалиста, так и свидетельством об аккредитации специалиста.

Необходимость внесения названных изменений, в том числе, обусловлена полным переходом с 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации, как условию осуществления медицинской практики в РФ.