Какие компании чаще других приглашают на зарплатные комиссии

Налоговики ведут вечный бой за чистую зарплату без конвертов. В каждом регионе свои приемы, которые налоговики перенимают друг у друга.

Региональные управления готовят отчеты о работе по легализации зарплат. На их основании можно выяснить, по каким критериям налоговики отбирают кандидатов на допрос и, какие шансы попасть на доначисления, если вас вызвали.

Вы должны знать, как отбираются кандидаты для вызова. Вот основные критерии:

– зарплата сотрудников заявлена значительно ниже, чем средний уровень по региону или по аналогичной отрасли.

– руководство официально получает меньше, чем сотрудники рядового ранга.

– работник организации в заявке на кредит указал не тот уровень зарплаты, что числится в налоговых отчетах по его организации.

– пришла анонимка на работодателя.

В этом году чаще других шерстили зарплаты в компаниях из сфер торговли, перевозок и медицины.

Вот статистика по Костромской области: 31,4 % вызванных работодателей были заняты в торговле, 17% – в обрабатывающих производствах. За 9 месяцев налоговики провели 149 заседаний комиссии по легализации налоговой базы по вопросам выплаты заработной платы. В итоге свыше 13% приглашенных на комиссию налогоплательщиков подняли выплаты.

Во многих регионах помимо налоговиков в состав комиссии входят представители администраций муниципальных образований, органов прокуратуры, ГИТ и внебюджетных фондов. Вот типичное приглашение. К примеру, в Хабаровском крае на такие комиссии массово приглашались компании-перевозчики. С представителями каждой фирмы вели индивидуальные беседы, в итоге из 62 приглашенных на комиссии 26 работодателей довели выплаты до регионального МРОТ.

А вот в Нижнем Новгороде ополчились на сферу здравоохранения, в частности, платные клиники. Зарплаты там выплачивалась ниже средней по соответствующему виду деятельности. По итогам совещания медицинские центры были вынуждены повысить среднюю зарплату сотрудников по сравнению с 2018 г. на 44%. Четыре клиники до приглашения на комиссию добровольно приняли решение о повышении оплаты труда. Согласно представленной отчетности у трех организаций средняя зарплата работников увеличилась на 31—36%, а у одной — на 68%.

Налоговики Приморья призывали людей жаловаться анонимно на своих работодателей: звонить на горячую линию или подавать анкету через сайт ФНС.

И так в каждом регионе свои методы, которые приносят плоды. За 8 месяцев собираемость НДФЛ в стране увеличилась на 8,4% (до 2,5 трлн руб.). Страховые взносы также сохраняют высокие темпы роста — за восемь месяцев поступило 4,5 трлн руб. (плюс 9,6% к показателю прошлого периода). Такой темп на 2,4 п.п. выше темпа роста заработной платы в стране.